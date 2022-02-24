انفجارات في محيط كييف.. وإغلاق مطار المدينة

أفاد مراسل "دوت الخليج" في كييف، صباح الخميس، بسماع دوي 4 انفجارات على الأقل في محيط العاصمة الأوكرانية، مع إعلان روسيا عن بدء عملية عسكرية.

وقال مراسلنا إن الانفجارات قد تكون ناتجة عن مضادات أرضية أو مدفعية في محيط العاصمة الأوكرانية.

وأشار إلى حالة من "التوتر الشديد" تعيشه كييف بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

وأكد بوتن أن روسيا لا يمكن أن تتسامح مع ما وصفها بالتهديدات من أوكرانيا.