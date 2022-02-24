عاحل- بدأت الحرب.. روسيا تضرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى الوقت ذاته، يعقد مجلس الأمن الدولى، التابع للأمم المتحدة، الآن، اجتماعا جديدا طارئا لمناقشة الأزمة فى أوكرانيا. فيما أعلنت قناة إكسترا نيوز الفضائية، منذ قليل، سماع دوى انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء.

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