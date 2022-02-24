جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتن قد أعلن عن شن عملية عسكرية خاصة فى دونباس بـ أوكرانيا، محذرا من أنه فى حالة حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفور.
وأضاف الرئيس الروسى أن تحركات روسيا إنما هى للدفاع عن النفس من التهديدات التى تلاحقها ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.
وكانت شبكة فوكس نيوز الأمريكية قد أكدت أن القوات الروسية بدأت دخول الأراضى الأوكرانية من شبه جزيرة القرم.
وأشارت "رويترز" إلى سماع دوى إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل فى كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية فى العاصمة الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. شاهد أولى لحظات الغزو الروسى لـ أوكرانيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.