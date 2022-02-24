عاجل.. وقوع انفجارات فى ميناء أوديسا الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت قناة إكسترا نيوز، منذ قليل، فى نبأ عاجل، أن قوات الجيش الروسى بدأت الآن دخول الأراضى الأوكرانية من شبه جزيرة القرم.

وفى الوقت ذاته، يعقد مجلس الأمن الدولى، التابع للأمم المتحدة، الآن، اجتماعا جديدا طارئا لمناقشة الأزمة فى أوكرانيا.

فيما أعلنت قناة إكسترا نيوز الفضائية، منذ قليل، سماع دوى انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء.