كوليبا: أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده "تتعرض لعدوان" لكنها ستدافع عن نفسها وستنتصر. وذكر الوزير الأوكراني، في تغريدة على تويتر، أن "روسيا تنفذ غزوا واسع النطاق لأراضي أوكرانيا، وتتعرض المدن المسالمة الأوكرانية للقصف". وتابع الوزير كوليبا القول: "لقد شن بوتين للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. تتعرض المدن الأوكرانية المسالمة للهجوم. هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر".

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