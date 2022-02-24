جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة إكسترا نيوز، هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف. وفى أول إجراء للرئيس الأوكرانى، أعلن الأحكام العسكرية. وفى أول رد عسكرى من اوكرانيا، أعلن الجيش الأوكرانى، إسقاط 5 طائرات روسية وطائرة مروحية فى لوهانسك. ووجه فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، رسالة لشعبه، حثهم فيها على عدم الذعر جراء الضربات التي تشنها روسيا. وقال الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول رد عسكرى من أوكرانيا على الهجوم الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.