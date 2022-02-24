عاجل.. اتصال هاتفى بين بايدن والرئيس الأوكرانى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، فى بيان عاجل له، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، تحدث هاتفيًا مع نظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، على خلفية العملية العسكرية الروسية الشاملة التى أعلنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس.





وقال البيان، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم الإخبارية، نقلا عن سى إن إن الأمريكية، إن رئيس أوكرانيا طلب من بايدن حث قادة الدول على إدانة اعتداء بوتين، فيما أكد بايدن أنه أطلع زيلينسكى على الخطوات التى تُتخذ لحشد التنديد الدولى بروسيا. وأضاف بايدن "الرئيس الأوكرانى طلب منى دعوة قادة العالم للتحدث بوضوح عن عدوان بوتين الصارخ والوقوف بجانب الشعب الأوكرانى". جدير بالذكر، أن الرئيس الأوكرانى أعلن حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية فى جميع أنحاء أوكرانيا، وذلك تزامنًا مع اجتياح روسى شامل للأراضى الأوكرانية.

وانطلقت منذ قليل صفارات الإنذار فى جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن القوات الروسية تعبر الحدود الأوكرانية باتجاه خاركوف ثانى أكبر المدن الأوكرانية

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