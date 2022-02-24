بايدن: سنفرض مع حلفائنا عقوبات قاسية على روسيا

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة ضد أهداف في أوكرانيا.

وذكر بايدن في بيان نشره البيت الأبيض فجر اليوم الخميس أنه دان خلال المكالمة العملية الروسية، واصفا إياها بالـ "هجوم غير المبرر".

وتابع أنه أطلع زيلينسكي على الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لحشد الإدانة الدولية للعملية العسكرية، خصوصا في مجلس الأمن الدولي في هذه الليلة، مؤكدا أن الرئيس الأوكراني طلب منه "دعوة قادة العالم إلى التحدث بوضوح عن العدوان الروسي السافر والوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وأعلن بايدن أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع قادة مجموعة السبع، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا" و"سيواصلون تقديم الدعم والمساعدة إلى أوكرانيا وشعبها".