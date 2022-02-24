نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في نظام نور في 5 دقائق فقط ومعرفة شروط التسجيل والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الدخول إلى نظام نور برقم الهوية يعتبر نظام نور من أكثر المواقع الإلكترونية التي لها أهمية كبيرة في المرحلة التعليمية بالمملكة السعودية حيث يتوفر عليها الكثير من الخدمات التعليمية داخل المملكة السعودية وتسهل على ولي الأمر والمعلمين من التواصل معهم ومعرفة مستوى أبنائهم في المرحلة التعليمية كما يمكنكم الاطلاع على النتائج والكثير من الخدمات الأخري، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على عبر موقعنا ثقفني كيفية الدخول إلى نظام نور برقم الهوية بالتفصيل.

طريقة التسجيل في نظام نور في 5 دقائق

يمكن تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية من خلال بعض الخطوات الهامة التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادم وهي كالتالي:

رابط نظام نور Noor.moe.gov.sa

يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور عبر الإنترنت ثم الضغط علي نسيت اسم المستخدم وسوف تظهر أمامك صفحة جديدة تتطلب منك أن تقوم بإضافة رقم الهوية. بعد ذلك تقوم بإضافة البيانات المطلوبة منك ثم أضف رمز التحقق ثم الضغط علي التالي واختيار الإدارة التربوية. بعد ذلك تقوم بتحديد اسم المدرسة ودرجة الطالب ثم الضغط على القسم والفصل الدراسي الخاص به. بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة بحث وتقوم بإضافة حساب الطالب لكي تتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات الموجودة على نظام نور.

نظام نور برقم الهوية 1443

يعتبر نظام نور من أكثر الأنظمة التعليمية الهامة داخل المملكة السعودية التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث يمكنك استخدام رقم الهوية الوطنية في تسجيل الدخول إلى الموقع، يسهل علي أولياء الأمور من معرفة حساب الطالب وإمكانية التقديم من خلال هذا الموقع، كما يسهل على ولي الأمر إمكانية التواصل مع المعلمين لمعرفة مستوى أبنائهم في المرحلة التعليمية.

شروط التسجيل في نظام نور

يوجد بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها لإمكانية التسجيل في نظام نور التعليم وهي كالآتي: