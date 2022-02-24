نتائج الدبلوم العام home.moe.gov.om بوابة السلطنة التعليمية التي يتم استخراج نتائج الطلاب منها برقم المقعد، كما أعلنت الوزارة اعتماد النتائج ليتم الإعلان عنها في البداية عبر الاتصال بالأرقام المتاحة لشركة عمانتل للاتصالات على أن يتم إتاحتها بالوقت المقرر لذلك عبر البوابة التعليمية لنتائج الطلاب، وقد أعلنت الوزارة منذ يومين الانتهاء التام من تصحيح نتائج الطلاب بنسبة نجاح كبيرة.

نتائج الدبلوم العام home.moe.gov.om بوابة سلطنة عُمان التعليمية والموعد بالساعة برقم المقعد

أعلنت وزارة التعليم في سلطنة عُمان اعتماد نتائج الطلاب في الدبلوم العام بكافة فروعة من السيد الوزير وذلك ليتم إعلانها على الطلاب بعد الانتهاء من رفعها على البوابة التعليمية لسلطنة عمان ليقوم الطالب بالدخول عليهم برقم المقعد والتعرف عليها، وقد كانت نسب النجاح في الفصل الدراسي الأول للطلاب بجميع التخصصات تتراوح بين 80% وحتى 90%، وهي نسبة أعلى من العام الماضي بما يشير إلى نجاح التعليم المباشر بالمدارس هذا العام وعودة الاختبار بلجان الامتحانات هذا العام.

موعد نزول نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية نزول النتائج عبر الاتصال عبر شركة عمانتل، شركة اتصالات ”أوريدو” ويكون عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة “SMS”، بإرسال رسالة قصيرة مشمولة برقم الجلوس على رقم “90200”، على أن يتم تنزيل النتائج على البوابة التعليمية برقم المقعد في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت مسقط في الخميس 24 فبراير 2022.

نسب نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الأول

نظام التعليم عدد المتقدمين نسبة النجاح نسبة دبلوم التعليم العام (النظامي) 49063 80.24% شهادة دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) 1450 90.47% نسبة دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) 49 100% شهادة دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية 187 97.86 % دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة) 13 90.91%

كيفية استخراج نتائج الدبلوم العام 2022 الفصل الدراسي الأول