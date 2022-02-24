عاجل- «الإبادة الجماعية».. بوتين يعلن الهدف من الهجوم على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن هدف روسيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وشدد الرئيس بوتين، فى كلمة متلفزة وجهها إلى مواطنى روسيا اليوم الخميس، على أن بلاده ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومى فى أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأوضح الرئيس الروسى أنه لا توجد أية خطط لدى روسيا بخصوص احتلال أوكرانيا، وقال بهذا الشأن: "لا يدخل فى خططنا احتلال الأراضى الأوكرانية، لن نفرض أى شىء على أحد بالقوة".