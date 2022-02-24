عاجل- أول تعليق من المجلس الأوروبى على هجوم روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت فون ديرلاين على حسابها بموقع "تويتر": "فى هذه الساعات الحالكة، فكرنا مشغول بأوكرانيا والنساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر والخوف على حياتهم"، مؤكدا أن الكرملين سيحاسب على هذا العدوان.

وأدان رئيس المجلس الأوروبى ما وصفه بـ"العدوان العسكرى واسع النطاق غير المبرر" لروسيا على أوكرانيا.

وقال ميشيل فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المجلس الأوروبى وزعماء مجموعة السبع سيجتمعون اليوم للاتفاق على مزيد من الخطوات ضد الأعمال غير القانونية لروسيا ولدعم أوكرانيا، وأدعو الرئيس الروسى إلى وقف هذه الحرب على الفور".

ونوه ميشيل بأنه أجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للإعراب عن إدانته للهجوم الروسى، والتعبير عن تضامنه القوى مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.