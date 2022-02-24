عاجل- لقطات مرعبة من القصف الروسى على أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا وليس المدن، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.