عاجل- الجيش الأوكرانى يتحدث عن الإنزال الروسى فى أوديسا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأركان الأوكرانية العامة فى بيان اليوم الخميس: "إن المعلومات عن إنزال جوى روسى فى أوديسا لا تتوافق مع الواقع"، مؤكدة أن سلاح الجو للجيش الأوكرانى تتصدى لهجوم جوى، وقوات الدفاع وضُعت فى حالة الاستعداد القصوى واتخذت وتحتفظ بمواقعها الدفاعية، وأن الوضع تحت السيطرة".

فى سياق متصل، أكد فيتالى كيم، حاكم إقليم نيكولاييف بجنوب أوكرانيا أنه حتى الآن لا توجد وحدات عسكرية برية أجنبية فى الإقليم، داعيا إلى اتخاذ القرارات بهدوء وعدم الذعر.

وقال كيم فى تغريده له نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم، الأوكرانية الرسمية اليوم الخميس، لا توجد وحدات عسكرية برية أجنبية فى المنطقة.. هناك انفجارات".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر اليوم شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.