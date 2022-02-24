عاجل- روسيا تصدر بيانا بشأن إسقاط أوكرانيا لطائراتها فى لوغانسك

جدة - نرمين السيد - ونفت السلطات الروسية، صحة التقارير الأوكرانية حول إسقاط طائرات تابعة لها فى لوغانسك، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن صباح اليوم، إسقاط 5 طائرات روسية وطائرة مروحية فى منطقة لوغانسك.

ووجه فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، رسالة لشعبه، حثهم فيها على عدم الذعر جراء الضربات التى تشنها روسيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.