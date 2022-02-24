أول إجراء لسفارة كوريا الجنوبية مع رعاياها فى كييف

جدة - نرمين السيد - وأفادت السفارة على موقعها الإلكترونى حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية "بأنه بالنظر إلى التغيير العاجل فى الوضع الحالى، نوصى بشدة بأن يكون الكوريون الجنوبيون الذين لازالوا فى أوكرانيا على استعداد تام حتى يتمكنوا من الانتقال إلى منطقة أو موقع آمن على الفور فى حالة الطوارئ".

كما حثت السفارة جميع رعاياها فى أوكرانيا على البقاء على اتصال بها.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.