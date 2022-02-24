موعد صرف راتب شهر فبراير 2022 جمادي الثاني 1443 في المملكة العربية السعودية

حرصت وزارة المالية السعودية على توضيح مواعيد صرف رواتب شهر فبراير لكافة موظفي الدولة حتى لا يزدحم ويتكدس المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي للإستعلام عن موعد صرف رواتب فبراير، حيث قام خادم الحرمين بإصدار أمر يتم خلاله توحيد مواعيد صرف الرواتب داخل الدولة على أن يكون هذا اليوم هو 27 من كل شهر ميلادي، كما تضمن إصدار الملك لأمر توحيد يوم الصرف أن يتم إعادة صرف العلاوة السنوية بالإضافة لبدل الغلاء الذي يتمكن الموظفين والعسكريين من الحصول عليه وأصحاب الضمان الإجتماعي.

حالات تأخير نزول الراتب

هناك بعض الحالات التي يتم تأخير صرف الراتب عن يوم 27 إلى اليوم التالي أو اليوم السابق لهذا اليوم وهي:

في حالة أن يكون اليوم الموافق لصرف الراتب وهو يوم 27 كان يوم السبت فإنه يتم ترحيل الصرف لليوم التالي وهو الأحد الموافق 28 من الشهر.

بينما في حالة أن يوافق يوم الصرف يوم الجمعة يستطيع المواطن صرف الراتب في اليوم السابق ليوم الصرف وهو الخميس الموافق 26 من الشهر.

بناء على تعليمات خادم الحرمين فإنه قد تم تحديد موعد لتحصيل فواتير الخدمات من المواطن السعودي على أن يتم إستحقاقها في الأسبوع التالي من صرف الرواتب تيسيراً على المواطن سداد قيمة الفواتير.

موعد نزول رواتب العسكريين في السعودية

يلجأ الكثيرون من المواطنين في المملكة للتعرف على جدول مواعيد صرف الرواتب الذي تقدمه وزارة المالية السعودية موضح كافة تفاصيل مواعيد الرواتب مع التوضيح لحالات موافقة يوم الصرف يوم عطلة أم لا، وفيما يلي نوضح موعد نزول الرواتب:

يتم نزول راتب شهر مارس الموافق: 27-3-2022 الذي سيوافق يوم 24-8-1443هـ.

بينما يتم نزول رواتب شهر أبريل الموافق : 27-4-2022 وسيكون هذا اليوم الموافق 25-10-1443هـ.

يوافق موعد صرف راتب شهر مايو: 27-5-2022 الموافق يوم 25-10-1443هـ.

يتم صرف راتب شهر يونيو الموافق: 27-6-2022 والذي سيوافق يوم 28-11-1443هـ.

نصائح يجب اتباعها للحفاظ على الراتب

يتبع البعض استراتيجيات في تقسيم الراتب الشهري في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار داخل المملكة العربية السعودية، هناك بعض المواطنين يقوم بسداد الأقساط التي يلتزم بدفعها في بداية الأمر حتى لا يتعرض للتأخير إتجاه من يلتزم بسداد القسط له، ثم يقوم بدفع مصروفات المنزل بالأولوية لها مثل سداد فواتير الخدمات، كما يقوم الكثيرون بكتابة الأولويات الخاصة بالأسرة لتتم عملية تقسيم الراتب بنجاح.