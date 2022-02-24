كاميرا "دوت الخليج" ترصد موجة نزوح من كييف

نقلت كاميرا "دوت الخليج" الوضع الذي تعيشه كييف، في أعقاب إعلان روسيا بدء عملية عسكرية على أوكرانيا، صباح الخميس.

وتظهر في الفيديو ازدحامات مرورية خانقة في كييف، نتيجة لنزوح أعداد كبيرة من الأوكرانيين نحو الجزء الغربي من البلاد.

ورصد الفيديو ازدحاما شديدا على محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية، وامتداد ازدحام سيارات النازحين من كييف إلى 200 كيلومتر.

وقال مستشار لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 9 من جراء القصف الروسي، مع شن موسكو هجوما واسعا على جارتها.

كما قال حرس الحدود إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك، وفقما ذكرت "رويترز".

ودخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفقما أعلن حرس الحدود الأوكراني، الذي أشار في بيان إلى أن "دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا".

وأكد الجيش الروسي الخميس أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة" بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح.

وأشارت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة، وقد دمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".