عاجل- ألمانيا تتوعد روسيا برد قوى

جدة - نرمين السيد - قالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة أنتى ليندرتزه فى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى، إن "العدوان الروسى على أوكرانيا سوف يكون له ثمن غير مسبوق سياسيا واقتصاديا ومعنويا".

وأضافت، أن إعلان الحرب من جانب روسيا يمثل أكبر صراع عسكرى فى أوروبا منذ عقود.

كذلك قالت وزيرة الدفاع الألمانية، إن "هجوم روسيا على أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى، ولا يمكن مقارنته بأى شيء فى التاريخ الحديث".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدأ بلا أى سبب حربا فى وسط أوروبا، وسيكون وحده المسؤول عن المعاناة الفظيعة المرتبطة بذلك".

وأضافت، أن بوتين دهس القانون الدولى من خلال الاعتراف بمنطقتى دونيتسك ولوهانسك ودمر اتفاقية مينسك، مؤكدة أن "أوكرانيا تعد وستظل دولة حرة ذات سيادة. والقانون الدولى غير قابل للتفاوض".

وأضافت أنه يتعين على روسيا حاليا "الاستعداد لعقوبات غير مسبوقة وفى غاية الصرامة"، وفى الوقت ذاته ناشدت بوتين سحب قواته على الفور، وقالت: "مددنا اليد لروسيا لإجراء مفاوضات، ولكن بوتين عزف عنها. ومع ذلك فإنه لم يفت الآوان لإجراء حوار".