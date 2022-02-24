عاجل- رومانيا تعترض طائرة عسكرية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى بيان نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - أنه تم إرسال طائرتين رومانيتين حيث قامتا بمرافقة الطائرة الأوكرانية إلى مدينة "باكاو" الواقعة شرقى البلاد، مشيرة إلى أنه "عقب هبوط الطائرة، تم وضع الطيار العسكرى الأوكرانى تحت تصرف السلطات الرومانية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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