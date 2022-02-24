عاجل- لوهانسك تعلن السيطرة على مدينتين أوكرانيتين

جدة - نرمين السيد - وكتب كيسيلوف على تليجرام اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام: "شاستيى وستانيتسا لوجانساكايا تحت سيطرة جمهورية لوهانسك الشعبية ".

كما أعلنت قوات الدفاع الشعبى فى لوهانسك أنها بدأت عملية عسكرية لتحرير مناطق، داعية القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح، ومشيرة إلى أن النيران موجهة للمرافق العسكرية فقط.

وذكر بيان للمتحدث الرسمى باسم قوات الدفاع الشعبى فى لوهانسك اليوم الخميس: "لقد بدأت القوات التمهيد المدفعى وعملية لتحرير الأراضى المحتلة".

وأضاف البيان:"أن وحدات الدفاع الشعبى تطلق النيران فقط على المنشآت العسكرية وأماكن حشد الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية"، داعيا أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إلى إلقاء السلاح ومغادرة مواقعهم.