عاجل- دوى انفجارات فى خاركيف شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتتعرض المنشآت العسكرية والمطارات فى غرب أوكرانيا للهجوم من قبل روسيا بالصواريخ على بعد 100 كيلومتر من جنوب شرق لفيف.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.