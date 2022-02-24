نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المغامرة.. تحديث ببجي موبايل القادم واهم مميزات وملامح التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل القادم، تعتبر لعبة ببجي من أكثر الألعاب شيوعا حول العالم وهي تعتبر أقوى العاب الأكشن المشهورة في العالم كله وهي لعبة مجانية غير مقيدة بسن معين ليستطيع لعبها بل يتوافد الى تحميلها يوميا الملايين فهي لعبة المعركة الملحمية كما أنها تحتاج من اللاعب أن يكون شجاع ولديه حس الخطر والتخطيط ليستطيع مجابهة الأعداء والفوز في اللعبة.

تحديث ببجي موبايل القادم

تم الإعلان خلال عدة أيام أن هناك تحديث قادم للعبة العصر الآن ببجي موبايل وجاء التصريح من قبل مصنعي لعبة ببجي كما أن التصريح جاء بأن التحديث القادم سيكون به الكثير من التحسينات والمميزات الجديدة التي ستعجب اللاعبين كما أنها قامت بعمل إضافة جديدة للعبة تسمى بعد صدمة كما أن اللاعبين سبق وطلبوا أن يتم إعادة الخرائط السابقة وتمت بناء على طلبهم في ذلك التحديث.

لعبه ببجي موبايل

تم عمل العديد من التحسينات ومعالجة كافة المشكلات التي يتعرض لها اللاعب فقام مصممي اللعبة بعمل تحسينات بالتأكيد ستنال على إعجاب الكثير من اللاعبين، كما حققت لعبة ببجي منذ نزولها العديد من النجاحات التي مازالت مستمرة حتى الآن ومازال مصنعيها يبتكرون وتم تنزيل تحديث ببجي موبايل القادم لتظل هي اللعبة الاولى في العالم.

مميزات تحديث ببجي الجديد

صرح مصنعي العبة أن تحديث لعبة ببجى الجديد سيتم تنزيله في يناير الحالي مؤكدون بأن شكوى التي صدرت من اللاعبين بخصوص فصل السيرفر أو تقطيعه لن تتكرر مرة ثانية في التحديث الجديد ولكن مازالت لا يمكنك أن تلعب لعبة ببجي ألا في شبكة موبايل قوية أو من خلال استخدام الواى فاي كما أنه يجب أن يتوفر على الهاتف مساحة كبيرة لتساع حجم اللعبة أو اللعب بها عموما.

اخر تحديث لبجي موبايل لشهر يناير

قاموا مبتكرين ببجي موبايل بعمل ابديت لكافة المعدات المستخدمة في حرب اللعبة. وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الهائل كما قاموا بتحديث الخريطة العامة للعبة. وتزويدها بخريطة كلاسيكية بسيطة تمكن المبتدأين من معرفة المكان جيدا. كما تم تعديل أدوات التصويب ليكون أسهل من زي قبل. حيث ينتظر اللاعبين هذا التحديث بفارغ الصبر.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تحديث ببجي موبايل القادم. كما قمنا بذكر بعض مميزات لعبه ببجي الموجودة في التحديث الجديد. نتمنى نكون افدناكم بتقديم المعلومات التي تبحثون عنها وإلى اللقاء في مقال جديد.