سيعود جديد.. طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون ستذوب تراكمات السنين بسر الوصفة السحرية

طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون هو ما يشغل بال سيدة المنزل أثناء عملية تنظيف المطبخ، وذلك لأن الشفاط هو أكثر الأماكن التي تحتاج لتفكيك وإعادة تركيب مرة أخرى حيث يصعب تنظيفه وهو في مكانه لذلك تجد أن الفترات بين عمليات التنظيف الخاص به تكون متباعدة مما يؤدي لتراكم العديد من المواد التي تحتاج لتنظيف عميق.

طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون

توجد في الأسواق العديد. من أنواع المنظفات القادر على إذابة التراكمات العتيقة من على جميع الأسطح، لكنها في النهاية تسبب أضرار للصحة وكذلك لو أن تلك الأسطح لا تتحمل المواد المكونة لها لذلك سوف نوضح فيما يلي بعض الطرق المنزلية لتنظيف شفاط المطبخ:

يمكنك خلطة كمية من ملح الليمون مع الخل والماء الساخن الذي يساعد على إزالة التراكمات الدهنية من على سطح الجهاز.

كما يمكن إضافة بيكربونات الصوديوم إلى الخل وكذلك يضاف الخليط للماء المغلي وتوضع به قطع الشفاط لمدة ربع ساعة حتى يسهل تنظيفها.

يعد الخل والماء الشديد السخونة عاملين مهمين جدا في عملية تنظيف الأسطح ويمكن استخدامها دون إضافة أي من المكونات الأخرى.

كذلك يمكنك عمل خليط من المواد الثلاثة واضافته للماء الساخن إذا كانت التراكمات شديدة.

بعد نقع القطع الخاص بالشفاط يتم تنظيفها بالليفة الخشنة وتشطف بالماء جديدا.

باستخدام قطعة قماش قطنية لكي تمتص السوائل الأماكن الصغيرة قومي بتجفيف القطع جيدا.

نصائح للحفاظ على الشفاط

لكي تحافظي على سلامة شفاط المطبخ اثناء نظافته، وكذلك من أجل التوفير في الوقت والمجهود يجب عليكي اتباع بعض المهام التالية:

قبل البدء في تفكيك قطع الشفاط من مكانها قومي بفصل التيار الكهربي.

لا تستخدمي مواد مذيبه للدهون قد تتسبب في تأكل الجسم الخارجي المكون من البلاستك.

كذلك يجب التأكد من جفاف كل القطع من الماء قبل توصيلها بالكهرباء مرة أخرى.

حوالي بقدر الإمكان ان تداومي على نظافة الجهاز في فترات زمنية متقاربة. حتى لا تزيد الدهون المتراكمة وتصعب عملية تنظيف شفاط المطبخ .

بذلك تكون طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون هي موضوع لا يحتاج إلى أي مجهود. وانما يحتج إلى بعض التنظيم لكي تحصلي على نتيجة مرضية.