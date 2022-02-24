أوكرانيا تطلب من تركيا إغلاق "البسفور والدردنيل" أمام روسيا

طلبت أوكرانيا من تركيا، الخميس، إغلاق مضيقي البسفور والدرنديل أمام السفن الروسية، وذلك بعد أن شنت القوات الروسية هجمات عسكرية على جارتها.

وقال سفير أوكرانيا لدى أنقرة إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق المضيقين الحيويين أمام السفن الروسية، كما ترغب كييف في فرض عقوبات على موسكو.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لها حدود بحرية على البحر الأسود مع أوكرانيا وروسيا، ورغم أنها تعارض مسألة العقوبات فإنها تصف الخطوات الروسية ضد أوكرانيا بأنها غير مقبولة.

وتسيطر أنقرة وفقا لاتفاقية صدرت عام 1936 على المضيقين، ويمكنها تقييد حركة السفن الحربية إذا تعرضت للخطر أو أثناء الحرب.

ونقلت "رويترز" عن السفير الأوكراني فاسيل بودنار قوله في مؤتمر صحفي في أنقرة: "ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومضيقي البوسفور والدردنيل. نقلنا مطالبنا في هذا الصدد إلى الجانب التركي. في الوقت نفسه نطالب بتطبيق عقوبات على الجانب الروسي".