الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "ليست غزوا"

ناشدت الصين مجددا جميع الأطراف المعنية بالوضع في أوكرانيا التحلي بضبط النفس، ورفضت مصطلح "الغزو" الذي تصف به وسائل الإعلام العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وجاءت التصريحات على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.

وكانت بكين اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتصعيد الأزمة في أوكرانيا، بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرقي جارتها، وفرض واشنطن عقوبات على موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن "الولايات المتحدة تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا، مما يزيد التوترات ويثير هلعا".

وأضافت: "السؤال الرئيسي هو: ما الدور الذي أدته الولايات المتحدة في التوترات الحالية في أوكرانيا؟"، واعتبرت أن "صب الزيت على النار واتهام الآخرين، هو تصرف غير أخلاقي وغير مسؤول".

وصباح الخميس، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، وفقما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن شن هجوم على البلاد.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.