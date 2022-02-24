ردا على الهجوم الروسي..بولندا تطالب "الناتو" بتفعيل المادة 4

دعت بولندا حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى تفعيل المادة 4 من معاهدة الحلف، التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء، وذلك بعدما شنت روسيا هجوما على أوكرانيا.

وقال بيوتر مولر الناطق باسم الحكومة البولندية، إن سفير بولندا في بروكسل حيث مقر الناتو "قدم طلبا في هذا الشأن إلى الأمين العام للحلف مع مجموعة من الحلفاء"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت رغبة أوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو أبرز أسباب الأزمة بين روسيا والغرب، التي دفعت موسكو لغزو أوكرانيا، الخميس.

وبعد ساعات من العمليات العسكرية، أكد الجيش الروسي أنه دمر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة".

وأشارت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة، وقد دمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".

وفي المقابل، أعلن حرس الحدود الأوكراني، دخول القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن شن هجوم على البلاد.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

ومن جانبه، قال مستشار لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب تسعة جراء القصف الروسي، مع شن موسكو هجوما جويا وبريا كبيرا على جارتها.