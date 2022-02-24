بالفيديو.. انفجار ضخم بمستودع أسلحة في خاركيف

حصلت "دوت الخليج" على مقطع فيديو لانفجار ضخم، بعد استهداف مستودع أسلحة في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، الخميس.

وقال شاهد عيان لـ"رويترز" عبر الهاتف، إن حالة من الذعر سادت المدينة، مع محاولة الكثيرين مغادرتها وسط سماع دوي انفجارات وصافرات إنذار.

وأضاف الشاهد الذي طلب عدم ذكر اسمه أن نوافذ شقته اهتزت من قوة الانفجارات.

وخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد العاصمة كييف، في قلب العملية العسكرية الروسية، حيث إنها تبعد عن الحدود مع روسيا 35 كيلومترا.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في خاركيف وكييف تعرضت لهجمات صاروخية.

كما قال حرس الحدود إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق خاركيف وتشيرنيهيف ولوغانسك، شرقي البلاد.