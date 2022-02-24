عاجل- نداء من وزير الدفاع الأوكرانى للمواطنين لحمل السلاح

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأوكرانى، أليكسى ريزنيكوف، أن الوحدات الأوكرانية ومراكز التحكم العسكرية والمطارات فى شرق البلاد تتعرض لقصف روسى، داعيا كل المواطنين الذين يستطيعون حمل سلاح تلبية النداء والدفاع عن البلاد.





وجاء فى بيان الوزارة أن "البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل"، مشيرة إلى أن حرس الحدود الأوكرانى لا يبدى أى مقاومة ضد الوحدات الروسية.

وكانت الوزارة قد صرحت فى وقت سابق من اليوم، بأنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.