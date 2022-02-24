نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وطريقة حساب المكافأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط مكافأة نهاية الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي يحصل عليها العامل السعودي بعدما ينتهي عمله مع صاحب العمل بانتهاء المدة التعاقدية بينهما، وأوضح قانون العمل السعودي بعد تحديثه تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين التي يجب على صاحب العمل أن يلتزم بها بمجرد انتهاء عقد العمل بينه وبين العامل إليكم طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة يحصل عليها العامل مقابل فترة عمله مع صاحب العمل ويحصل عليها كاملةً بدون أي خصومات بعدما ينتهي عقد العمل إذا كان محدد المدة أو إن لم يكن، وبسبب بعض الصعوبات التي تواجه الأفراد عند القيام بعملية حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة فإن وزارة الموارد البشرية قد قامت بتوفير موقع قوى من أجل التسهيل على الأفراد في حساب تلك القيمة وهو موقع تجريبي يساعد في إنجاز تلك العملية.

حساب مكافأة نهاية الخدمة من قوى

واحدة من المنصات الحديثة التي وفرتها وزارة التنمية الاجتماعية حتى تسهل على المستفيدين من حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة، ويتم اتباع الخطوات الآتية من خلال تلك المنصة بحساب القيمة النهائية لمكافأة نهاية الخدمة:

التوجه للرابط المباشر الخاص بالمنصة. من الاختيارات العديدة المتاحة بالصفحة الرئيسية يقوم المستفيد بتسجيل بيانات عقد العمل المطلوبة في تلك الخانات الفارغة. يجب أن يذكر العامل سبب انتهاء عقد العمل ووضع قيمة الراتب النهائي له مع وضع مدة العمل من البداية حتى النهاية. وبعد تسجيل هذه البيانات يتم التوجه لزر حساب حتى تقوم المنصة بإعطاء قيمة نهائية تقريبية لمكافأة نهاية الخدمة.

مدة شهور مكافأة نهاية الخدمة

أوضحت الجهة المسئولة عن مكافأة نهاية الخدمة أن قيمة المكافأة تحسب وفقًا لبعض العوامل والضوابط الخاصة منها الراتب النهائي الإجمالي الذي حصل عليه العامل في الشهر الأخير، ومن ثم يتم التأكد من أن العامل تتوافر به إحدى الشروط التالية لحصوله على المكافأة وهي شروط مكافأة نهاية الخدمة: