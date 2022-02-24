مواصفات وسعر جوال oppo a76 الإصدار الجديد 2022 بالسعر البسيط

مواصفات وسعر جوال oppo a76 التي قامت شركة اوبو العالمية بتصديق للاعلان عنه منذ أيام، أبرز ألوان الهاتف المميز هو اللون الاسود، يدعم رامات ٦ جيجا بايت ذاكرة عشوائية، بجانب سعرة المناسب لجميع الفئات العمرية والطبقة المتوسطة، كما يتميز ببطارية ٥٠٠٠ مللي أمبير غير قابلة للازالة ونصل من تلك المقال في سطور علي مميزات ومواصفات وعيوب وسعر الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo a76

نظام التشغيل أندرويد 11. الذاكرة الداخلية 128 GB. الكاميرا خلفية ثنائية 13+2 ميجا بكسل.

أمامية 8 ميجا بكسل. البطارية 5000 mAp. المعالج Qualcomm Snapdragon 680.

البطارية: ٥٠٠٠ مللي امبير، غير قابلة للازالة من نوع ليثيوم بو.

الشحن: يدعم الشحن السريع بقدرة ٣٣ واط.

الكاميرا: الكاميرا الخلفية ثنائية الالتقاط

الأولي بدقة ١٣ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.2، الثانية بدقة ٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.4، تدعم الفلاش عند التصوير، اوتو فوكوس، الفيديو عند الالتقاط والتسجيل يدعم خاصية بدقة FHD 1080p، الكاميرا الأمامية أحادية الالتقاط بدقة ٨ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.0.

الأولي بدقة ١٣ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.2، الثانية بدقة ٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.4، تدعم الفلاش عند التصوير، اوتو فوكوس، الفيديو عند الالتقاط والتسجيل يدعم خاصية بدقة FHD 1080p، الكاميرا الأمامية أحادية الالتقاط بدقة ٨ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.0. الصوت: سماعات خارجية، منفذ للسماعات، ونذكركم برابط سعر Samsung Galaxy s22 ultra

الإتصال: بلوتوث اصدار ٥.٠، واي فاي للنت الهوائي، GPS لتحديد الموقع، مدخل USB.

نظام التشغيل: اندرويد ١١، وجهة استخدام ColorOS 11.1.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 680، ثماني النواه، Adreno610 معالج الرسومات.

الذاكرة: الذاكرة الداخلية للتخزين ١٢٨ جيجا بايت، ونذكركم بسعر ومواصفات هاتف Vivo iQOO nea 5se.

الذاكرة المضافة يدعم كارت الميموري.

الرامات: ٦ جيجا بايت ذاكرة عشوائية.

الشاشة: IPS LCD نوعها، مقاس ٦.٥٦ انش، ابعاد الشاشة ٢٠.٩، معدل تحديث الشاشة ٩٠ هرتز، الوضع الليلي، ١٦ مليون لون.

الشرائح: يدعم عدد ٢ شريحة Nano SIM.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع.

جسم الهاتف: مصنوع من البلاستيك.

الالوان الاسود والازرق، البصمة في زر الباور.

الالوان الاسود والازرق، البصمة في زر الباور. أبعاد الجوال: وزن قائم ١٨٩ جرام، السمك 8.4 مم، الطول 164.4 مم، العرض 75.7 مم، ونذكركم برابط سعر ومواصفات ريدمي k50.

علبة الموبايل اوبو ايه ٧٦

دبوس الشرائح.

السماعات.

الجوال اوبو ايه ٧٦

جراب الحماية.

كابل يو اس بي.

رأس الشاحن.

مميزات هاتف اوبو a76

البطارية غير قابلة للازالة سعة ٥٠٠٠ مللي امبير.

يدعم الشحن السريع.

المعالج ثماني النواه.

شاشة الجوال كبيرة مقاس ٦.٥٦ بوصة.

يحتوي علي ذاكرة خارجية كارت ميموري اضافة، ولا ننسي تذكيركم بسعر وموصفات شاومي نوت 11 برو.

عيوب اوبو ايه ٧٦

الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش.

الكاميرا الخلفية لا تحتوي علي خاصية دقة 4k.

الجوال لا يحتوي بمستشعر الجيروسكوب.

لا يوجد راديو FM

عدم دعم تقنية NFC

لا يتوفر به سماعات ستيريو .

سعر موبايل Oppo a76

الثمن في دولة الجزائر 30000 دينار.

قيمة الجوال بالمملكة العربية السعودية 800 ريال.

السعر في جمهورية مصر العربية 3300 جنية.

شراء الهاتف من المغرب 2000 درهم.

سعر الجوال بالدولار الأمريكي 215 دولار.

وصلنا لختام شرح مواصفات وسعر جوال oppo a76 الإصدار الجديد 2022 بالسعر البسيط.