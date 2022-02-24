نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب رسوم المرافقين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب رسوم المرافقين 1443 من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية هي معرفة الطريق الحساب رسوم المرافقين والتابعين حتى يتمكنوا من سدادها لتجنب الغرامات التى يتم فرضها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة حساب رسوم المرافقين وطريقة الاستعلام عنها.

طريقة حساب رسوم المرافقين

يمكن لجميع المقيمين داخل المملكة السعودية معرفة حساب الرسوم المفروضة على جميع المرافقين من خلال الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي بحساب الرسوم عبر الانترنت ثم الضغط عن الاستعلام عن الرسوم الخاصة بالمراافقين.

بعد ذلك تقوم بالضغط على تحديد الإقامة وكتابة البيانات المطلوبة منك والتي تشمل مدة الإقامة وتاريخ انتهائها وعدد الموافقين بعد ذلك تقوم بالضغط علي أحسب وسوف تظهر لك قيمة رسوم المفروض على المقيمين والتابعين.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين

يمكنك الاستعلام بكل سهولة عن رسوم المرافقين من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بعد ذلك يتم الضغط على خدمات المقيمين. في الخطوة التالية يتم تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة الاستعلام عن التابعين ثم اضغط على رسوم التابعين. بعد ذلك سوف تلاحظون كافة المعلومات التي تتعلق بالرسوم وطريقة حسابها على حسب عدد المرافقين وتحديد مدة الإقامة.

الرسوم المقررة على المرافقين

قامت هيئة الجوازات السعودية بالمملكة السعودية بتحديد رسوم الإقامة وبالتالي تزيد كل عام 100 ريال سعودي على مدار أربع سنوات وسوف نوضح لكم الآتي:

في حالة تجديد الإقامة للعامل الوافد في عام 2017 يتم دفع 100 ريال سعودي رسوم لتجديد الإقامة.

أما في عام 2018 يتم دفع 1000 ريال سعودي ورسوم تجديد الإقامة وفي عام 2019 يتم دفع 300 ريال سعودي لتقديم الإقامة أما في عام 2022 يتم دفع 400 ريال سعودي لتجديد الإقامة.