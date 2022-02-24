عاجل- طريق الشر.. الرئيس الأوكرانى يتحدث عن الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى كلمة له بعد ساعات من بدء العمليات العسكرية الروسية، "لدينا الأسلحة الكافية لحماية أنفسنا وحماية أراضينا".

وتابع، "لدينا جميع الموارد الضرورية كما أن البنوك تعمل كالمعتاد"، داعيا المتطوعين إلى حمل السلاح فى مواجهة الهجوم الروسى.

كما أعلن أن المجلس الوطنى للدفاع والأمن قرر التعبئة العامة لمواجهة الهجوم الروسى، قائلا إن "موسكو تسير في طريق الشر وعلى المواطنين الروس تحديد اختيارهم بعد الهجوم على بلادنا".

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.