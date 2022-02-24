أول تعليق لدول البلطيق على هجوم روسيا على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا فى بيان مشترك نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس: "ندين بأقوى العبارات الممكنة العدوان الروسى واسع النطاق ضد أوكرانيا المستقلة والسلمية والديمقراطية".
وأضاف البيان "أن تصرفات روسيا انتهاك صارخ للقانون الدولى وجريمة ضد الشعب الأوكرانى ندينها، لذا ندعو المجتمع الدولى إلى فرض أقوى العقوبات الممكنة على روسيا".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.
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