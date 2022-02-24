عاجل- إجراء جديد من ألمانيا بشأن مواطنيها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت الوزارة اليوم الخميس على حسابها على "تويتر": "هناك عمليات قتالية وهجمات صاروخية فى أوكرانيا... إذا لم يمكنكم مغادرة البلاد بطريقة آمنة، فلتبقوا مؤقتا فى مكان محمي".

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.