نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر الرائد وضمك اليوم 26/02/2022 من الجولة 22 فى الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر الرائد وضمك وزع الرائد تذاكر مباراة فريقه في الجولة ال11 بالدوري السعودي ضد ضمك عبر موقعه الرسمي، ولا توجد طريقة أخرى لشراء مقعد إلا من خلاله عند دخولك إلى الموقع، ستقوم بتسجيل الوصول، ثم تحديد التذاكر والمقعد، ثم الدفع لإنهاء شراء التذكرة.

ووافقت إدارة نادي الرائد على منح الأسبقية لمن يشترون تذاكر لقاء الفريق ضد ضمك من أجل شراء تذاكر المباراة الهامة التي ستنطلق السبت المقبل.

التي تحمل الكثير من الأمال والطموحات من أجل تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط الهامة التي تعزز من مركز كليهما في جدول ترتيب الدوري.

حجز تذاكر الرائد وضمك والأسعار

تختلف أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الدمك باختلاف الدرجة، حيث تبدأ أسعارها من 30 ريالاً وتصل إلى 4500 ريال.

اقراء ايضا:- “makani.com.sa” رابط حجز اسعار شراء تذاكر مباراة النصر وأبها اليوم 26/02/2022 من الجولة 22 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ما هي شروط حضور مباراة الرائد ضد ضمك؟

يجب أن تستوفي الشروط التالية حتى تتمكن من حضور مباراة الهلال والانضمام إليك:

عند شراء التذكرة أو إصدارها أو استخدامها أو محاولة استخدامها، يلتزم حامل التذكرة بهذه الشروط والأحكام.

عند بوابات الدخول، يجب تفعيل تطبيق توكلنا .

. يُسمح فقط لمن تلقوا جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا ويبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر، وكذلك أي شخص يستوفي المعايير المحددة في تطبيق توكلنا بالدخول.

يمكن لأفراد الأسرة الواحدة الجلوس معًا، لكن يجب عليهم الحفاظ على مسافة معينة من بقية الحشد لضمان وجود مقعد واحد فقط.

لضمان سلامتك، استخدم التباعد الاجتماعي، وتجنب استخدام المقاعد غير المخصصة للجلوس، والتزم بارتداء قناع في جميع أنحاء الملعب.

بعد الشراء، لا يمكن استرداد القيمة الاسمية للتذكرة أو استبدالها، ويجوز للمنظم فقط إعادة بيع التذكرة أو تحويلها إلى طرف ثالث من أجل الربح.

تتم إزالته، ويحتفظ المنظم بالحق في إلغاء أي تذكرة تم الإعلان عنها بهدف الربح أو المنفعة التجارية.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد وضمك بالدوري السعودي

مباراة الرائد ضد ضمك ستذاع حصريا على القناة الرياضية السعودية “KSA Sports 1HD” مع تعليق المحلل عبد الله الغامدي.