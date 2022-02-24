نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “makani.com.sa” رابط حجز اسعار شراء تذاكر مباراة النصر وأبها اليوم 26/02/2022 من الجولة 22 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة “makani.com.sa” رابط حجز اسعار شراء تذاكر مباراة النصر وأبها اليوم 26-02-2022 من الجولة 22 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة يترقب جماهير وداعمي الكرة السعودية بدء المعركة المحتدمة بين النصر ونظيره أبها والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود “مسعول بارك” ضمن الجولة ال 22 لمحترف الأمير محمد بن سلمان. كأس الدوري 2021/2022.

ويدخل النصر مباراته المقبلة أمام أبها بهدف الفوز وجمع ثلاث نقاط ليغلق الفارق على المتصدر الاتحاد الذي يملك 48 نقطة مقابل 41 نقطة للنصر بعد 21 مباراة.

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في المقابل، يخوض فريق أبها موسمًا ممتازًا، ويحتل حاليًا المركز السادس برصيد 28 نقطة بعد 21 جولة، بثمانية انتصارات وستة تعادلات وتسع خسارات، وسيتطلع الفريق لمواصلة تألقه الرائع أمام فارس نجد.

موعد مباراة النصر وأبها

تنطلق مباراة النصر ضد أبها مساء السبت المقبل 26 فبراير 2022 الساعة 5:25 مساء. بتوقيت القاهرة، 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 7:25 مساءً بالتوقيت المحلي، في ملعب “مرسول بارك”. الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي.

شبكة قنوات SSC Sports HD هي المسؤولة عن بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين حصريا ورسميا طوال الموسم الحالي 2021/2022، وتم تخصيص SSC Sports 1 HD لبث الانتصار على أبها في الجولة 22 من دوري المحترفين.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر وأبها

أعلنت منصة مكاني، إعادة إصدار تذاكر مباراة الدوري السعودي المؤجلة بين الهلال والنصر. يتم شراء التذاكر بالطريقة التالية:

يبدأ الحماسة بزيارة موقع مكاني.

ابدأ بالضغط على أيقونة حجز التذكرة.

تم تكليفه بمسؤولية كتابة مجموعة البيانات بأكملها.

يختار مقعده المحجوز في الملعب.

يجب الموافقة على عملية القبول وشروط القبول للملاعب.

كيفية شراء التذاكر

تبدأ العملية بإدخال رابط منصة التذاكر.

يجري التحقيق في بدائل الشراء.

ثم التحقق من البريد الإلكتروني.

ثم يتم التأكد من المقاعد محجوزة ويتم إجراء ترتيبات الدفع.

عملية الحجز محوسبة بالكامل، ويتم الحصول على التذاكر من makani. com. sa. رابط حجز مقعد على منصة مكاني السعودية لمباراة الهلال والنصر المقرر لها 26 نوفمبر 2021 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة المستهلك مع الالتزام الكامل بالقوانين المعمول بها عند حجز مقعد وحضور المباريات بشكل عام، ستتعامل إدارة الإستاد مع المخالفين لقوانين التواجد في الملعب في حالة حدوث مخالفة، مثل الشغب أو الإهانة بألفاظ نابية أو عرقية، وعلي المروحة إحضار بطاقة التطعيم ضد كورونا وبطاقة الهوية وكذلك بطاقة الدخول والبقاء في المقعد المحجوز.