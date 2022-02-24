مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

دعت السفارة المصرية بالعاصمة في كييف رعاياها في أوكرانيا بعدم الخروج من المنازل لحين استقرار الأوضاع، على وقع "العملية العسكرية" الروسية هناك.
وطالبت السفارة المصرية بأوكرانيا رعاياها، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، بالاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية، ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع.
وجاء في البيان: "السفارة ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأية تعليمات إضافية من خلال الموقع".
وعلى الجانب الآخر؛ تتابع وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، بشكلٍ متواصل موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى التواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك.
وبحسب بيان وزارة الهجرة؛ فإنَّ الوزارة شكّلت غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية بأوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة.
وأوضحت الوزيرة المصرية، خلال البيان، أنَّ مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، يتواصل أيضًا مع الدارسين المصريين بأوكرانيا والمتواجدين بعدة مدن مختلفة، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء المتغيرات الطارئة على الوضع هناك.
وأشار البيان إلى أنَّه "يتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن الحفاظ على حياتهم أولًا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة".
وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.
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