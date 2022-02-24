الرئيس الأوكراني يعلن قطع العلاقات مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد تعرضها لهجوم من موسكو، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ودعا زيلينسكي العالم إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، من أجل "إجبار روسيا على السلام" وذلك عقب بدء موسكو عملية عسكرية ضد بلاده.

وصرح زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان، الخميس: "نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتن"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إن قواتها المسلحة تطلق النار لمساندة قوات انفصالية تدعمها موسكو في شرق أوكرانيا وهي تشن هجوما.

وقالت "رويترز" نقلا عن شهود، بأن رتلا عسكريا روسيا في القرم شوهد وهو يتحرك شمالا نحو البر الرئيسي الأوكراني اليوم الخميس.

وهناك رتل ثان من المركبات العسكرية متوقف في كراسنو بريكوبسك على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود بين القرم والبر الرئيسي الأوكراني.

وأبلغت أوكرانيا عن تدفق مجموعات من القوات عبر حدودها إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك في الشرق، وإنزال عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب.

وسمع دوي انفجارات قبل الفجر في العاصمة الأوكرانية كييف، وحدث إطلاق نار بالقرب من المطار الرئيسي، وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء المدينة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "شن بوتن للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية لضربات".

وتابع "هذه حرب عدوانية. ستدافع أوكرانيا عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتن ويجب عليه ذلك. حان وقت التصرف".