عاجل- مطلب أوكرانى لمواجهة السفن العسكرية الروسية فى البسفور والدردنيل

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأوكرانى فى تركيا فاسيل بودنار :"أدعو الشعب التركى والسلطات التركية لمساعدة أوكرانيا. ندعو إلى إغلاق المجال الجوى ومنع السفن الحربية الروسية من العبور فى البوسفور والدردنيل، وقد تم تقديم طلب رسمى بذلك للجانب التركى".

كما دعا لفرض عقوبات على روسيا وأصولها فى تركيا، ومنع موسكو من الحصول على أموال من أجل الحرب.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.