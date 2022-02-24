وخلال اللقاء، شرح الوفد المراحل التى توصلت إليها الشركة فى التدقيق الجنائى فى تقييم "الداتا" التى وصلتها من مصرف لبنان.
وأكدت أنه من المقرر أن ينتهى التقييم مع بداية الأسبوع المقبل، حيث أبدى الوفد أمله فى أن تكون "الداتا" التى تسلمتها الشركة متوافقة مع لائحة المعلومات التى طلبتها.
وكان مجلس النواب قد وافق هذا الأسبوع على قانون بمد قانون رفع السرية عن حسابات مصرف لبنان، بما يسمح باستكمال التحقيق الجنائى فى الحسابات، وذلك بعد أن انتهت المدة التى حددها القانون فى شهر ديسمبر الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميشال عون يبحث تطورات التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.