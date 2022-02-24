فى 6 ساعات.. روسيا تقسو على أوكرانيا وتدمر القواعد العسكرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيديوجراف التالى التسلسل الزمنى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ بدايتها وردود الفعل الدولية التى أعقب الاجتياح. واستهدفت روسيا مراكز قيادة الجيش الأوكرانى بالصواريخ ودمرت القواعد والدفاعات الجوية، ثم بدأت اجتياحا بريا من عدة مناطق على الحدود، وتسببت الحرب فى ارتفاع أسعار النفط وهبوط العملة الروسية ووقف تداولات البورصة فى العديد من دول أوروبا.

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