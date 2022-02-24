جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة العربية مشاهد من التلفزيون الأوكرانى، اليوم الخميس، تظهر دبابات روسية دخلت أجزاء تسيطر عليها كييف فى منطقة لوغانسك بشرق البلاد، فيما أعلن حرس الحدود الأوكرانى دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا، وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف فى غرب أوكرانيا.
يذكر أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتًا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.
وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- لحظة عبور أرتال عسكرية روسية إلى أوكرانيا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.