الجزائر توجه رسالة تحذير لرعاياها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ودعت السفارة الجزائرية فى أوكرانيا، فى بيان لها، كل المواطنات والمواطنين المتواجدين عبر ربوع هذا البلد إلى توخى الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات، التى تسديها السلطات الأوكرانية، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة المكوث فى المنازل، وعدم التنقل إلا فى الضرورة القصوى، نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التى تشهدها أوكرانيا.
كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن تنفيذ "عملية عسكرية" فى إقليم دونباس، شرقى أوكرانيا، الذى يضم منطقى لوهانسك ودونيتسك.
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