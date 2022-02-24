نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعرف على صلاحية نظام فارس الخدمة الذاتية sshr.moe.gov.sa وأهم الخدمات للموظفين والمديرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخدمة الذاتية هي أحد الخدمات الهامة التي يقدمها نظام فارس، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تمكن جميع العاملين في المدارس من إنجاز أي مهام عبر النظام عن طريق الهاتف الجوال أو جهاز الحاسوب، وجاء ذلك بالتماشي مع رؤية المملكة التي تتطلع إليها لعام 2030، وكذلك الحفاظ على صحة المواطنين ومنع الازدحام بعد تطبيق قوانين التباعد الاجتماعي بين الأفراد عند انتشار جائحة الوباء.

صلاحية نظام فارس الخدمة الذاتية

الخدمة الذاتية هو نظام أطلقته الحكومة السعودية عبر نظام فارس والذي يقدم خدمات عديدة، مثل: طلبات الإجازة، البدلات، الطلبات الخاصة بتصريح الدخول، ويمكن التعرف على صلاحية هذه الخدمة كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى نظام فارس sshr.moe.gov.sa. من القائمة الرئيسية، نختار صلاحية الخدمة الذاتية. أضغط على القائمة الخاصة بالطلبات، و ستظهر قائمة الطلبات التي يمكنك استخدامها.

أهمية نظام فارس للموظفين

يعتبر نظام فارس من الأنظمة الهامة لجميع الموظفين التابعين لوزارة التعليم، حيث تكمن هذه الأهمية فيما يلي:

يقدم الموقع خدماته لجميع العاملين في القطاع التعليمي مجانا دون رسوم، فلا يتطلب سوى اتصال بالإنترنت.

تقديم خدمات متنوعة، مثل: معرفة الراتب الشهري، التقديم على إجازة، والتحقق من رصيد الإجازات.

ترك الطرق التقليدية المستخدمة لمعرفة هذه الخدمات، واستبدالها بالطرق الإلكترونية.

خدمات نظام فارس للموظفين

يقدم نظام فارس للخدمة الذاتية خدمات متنوعة للموظفين سواء خاصة بالاستعلام أو الطلبات، ومن هذه الخدمات: طلب إجازة، طلب بدلات، تمديد إجازة ، قطع إجازة، طلب التقاعد، الاستعلام عن الراتب، البيانات الأساسية للموظف، السجل التاريخي للموظف، الانتداب، الطلبات المعلقة.

خدمات نظام فارس للمديرين

لا تتوقف الخدمات التي يقدمها نظام فارس على الموظفين فقط، بل تمتد لتشمل المديرين، وذلك لمراجعة طلبات الموظفين والموافقة عليها، ومن هذه الخدمات: رفع مباشر لموظف، الطلبات الخاصة ببدل المعلمين، إبلاغ عن غياب موظف، التعرف على طلبات الموظفين.

طريقة تسجيل الدخول في نظام فارس للخدمة الذاتية

يمكن لجميع العاملين لدى وزارة التعليم التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية باتباع الخطوات التالية: