روسيا أوكرانيا.. توجيه ضربات صاروخية وتفجيرات لدولة أوكرانيا مع سقوط قتلى

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محمد سياف - ابو ظبي - بدأت دولة روسيا في حملة عسكرية كبيرة على دولة أوكرانيا، بالرغم من الكثير من التحذيرات العالمية والتهديدات بفرض عقوبات واسعة النطاق وغير مسبوقة في حالة القيام بالحرب على أوكرانيا، ورغم ذلك قامت روسيا بقيادة الرئيس بوتين بشن هجمات واسعة النطاق.

توجيه ضربات صاروخية وتفجيرات في العاصمة الأوكرانية كييف

ذكرت المصادر الإعلامية العالمية صباح اليوم قيام روسيا بشن ضربات صاروخية متتالية وتفجيرات بالعاصمة الأوكرانية كييف ومدن آخري، مع أنباء بسقوط ضحايا.

الشرطة الأوكرانية تعلن مقتل سبعة أشخاص

وفي نفس السياق أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص من خلال قصف روسي، مع العلم أنه لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين بعد شن تلك الهجمات، بحسب مسؤولون أوكرانين.

الرئيس الأوكراني يدعو مجلس الأمن إلى إعلان الأحكام العرفية

وفي سياق متصل دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الأمن إلى إعلان الأحكام العرفية للرد على الغزو الروسي، وكان رئيس أوكرانيا قي أعلن صباح اليوم الخميس، قيام القوات الروسية بشن “عملية عسكرية” في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، التي تضم مدن دونيتسك ولوهانسك.

قادة العالم يطالبون روسيا بالتوقف عن الهجمات

يذكر أنه قامت الكثير من دول العالم بمطالبة الرئيس الروسي بشن الهجمات على أوكرانيا، خاصة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي طالب العالم بالصلوات من أجل أوكراني، كما قامت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمطالبة روسيا بالتوقف عن الهجوم، وشرحه رئيس وزراء بريطانيا.