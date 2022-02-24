وزير خارجية أوكرانيا: العملية الروسية "أكبر من شرق البلاد"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن العملية العسكرية الروسية أكبر بكثير مما أعلنت موسكو، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انهيار قوات الدفاع الأوكرانية بسبب الضربات الصاروخية.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب كوليبا: "لا. هذا ليس غزوا روسيا فقط في شرق أوكرانيا، إنما هجوم واسع النطاق من اتجاهات متعددة".

وأضاف: "لا. قوات الدفاع الأوكراني لم تنهار. يتولى الجيش الأوكراني القتال. تقف أوكرانيا بكلتا قدميها على الأرض وتواصل الدفاع عن نفسها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعلن في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس الأوكراني المحاذي للحدود الروسي، مؤكدا أن موسكو لن تقبل بالتهديدات الآتية من أوكرانيا.

لكن مسار الأحداث يظهر أن العملية العسكرية يتجاوز هذه المنطقة، إذ أمطرت روسيا بالصواريخ مناطق واسعة داخل أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.

وتحدثت أوكرانيا عن إنزال عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب، وهي مناطق بعيدة عن دونباس، الذي يتكون من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وفق "رويترز".

وذكر حرس الحدود الأوكراني في بيان أن بلده تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا.

وذكر أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، بحسب "فرانس برس".