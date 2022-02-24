عاجل- أول إجراء عسكرى من الناتو بشأن الهجوم الروسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن "الناتو" عزمه نشر قوات إضافية فى أوروبا الشرقية. وقال الحلف فى بيان مشترك، "سنتخذ مزيد من الخطوات لتعزيز الردع والدفاع فى أنحاء الحلف". جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها. وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.

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