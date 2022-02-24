عاجل- الناتو يحسم أمر إرسال قوات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى، إن "قادة روسيا يتحملون المسؤولية الكاملة بخطواتهم المتهورة فى كييف"، مضيفا أن موسكو ستواجه ردا من حلف الناتو دعما لأمن الحلفاء.

وتابع ستولتنبرج، بأنه تم تعزيز دفاعات الحلف برا وبحرا وجوا ردا على الحشود الروسية، مؤكدا أن مهمة الناتو حماية كل الحلفاء ضد أية تهديدات.

وفيما يخص تواجد القوات فى كييف، قال ستولتنبرج، إن "الحلف ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا"، مضيفا أن روسيا أغلقت الأبواب أمام الحلول السياسية والدبلوماسية كما أن ما فعلته هو غزو صارخ رغم أنها أعلنت مرارا إنها لا تنوى شن هجوم على أوكرانيا.

واختتم ستولتنبرج حديثه بدعوة قادة الحلف للاجتماع غدا لبحث تطورات الوضع فى أوكرانيا، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.