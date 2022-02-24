عاجل- الهجوم الروسى على أوكرانيا يضرب أسواق المال

جدة - نرمين السيد - وتراجع مؤشر "داكس" الألمانى بأكثر من 3.5% فى التعاملات الصباحية فى فرانكفورت وهبط لفترة وجيزة لما دون مستوى 14 ألف نقطة. كما تراجع مؤشر فوتسى 100 فى لندن بأكثر من 2.5 % ليستقر قرب عتبة 7300. كذلك تراجعت الأسهم فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر "تاسى" الرئيسى بسوق الأسهم السعودية بـ 2%، رغم ارتفاع سهم أرامكو بـ 3.3% لمستوى قياسى جديد. وفى آسيا، أغلق مؤشر نيكى 225 القياسى فى طوكيو على تراجع بـ 1.81%، عند 25970.82 نقطة.

كما تراجع مؤشر شنجهاى شنزن (سى إس آى 300) لأهم 300 شركة فى البر الرئيسى الصينى بـ 2.03% ليغلق على 4529.32. وشهدت بورصة موسكو هى الأخرى تراجعات حادة فى مستهل تداولات اليوم، وخسر مؤشرها الرئيسى "آر تى إس" نحو 20% من قيمته، وتراجع الروبل الروسى لمستوى قياسى منخفض أمام الدولار، بعدما خسر 6% من قيمته.

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